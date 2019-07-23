Приятель Дадашева: Максу нельзя было пропускать удары в голову. Об этом знали только близкие - Советский спорт
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23 июля 2019 23:54БоксКоноплев Александр

Приятель Дадашева: Максу нельзя было пропускать удары в голову. Об этом знали только близкие

Дадашев уходил из бокса.

Бывший боксер Денис Гольцов, который входил в сборную Санкт-Петербурга вместе с Максимом Дадашевым, сообщил, что спортсмен и ранее имел проблемы со здоровьем.

– Дадашев был веселый парняга. Постоянно угорал, любил посмеяться, вечно на позитиве. Как боксер упертый, никому не давал расслабиться. На спаррингах постоянно пер вперед, без компромиссов. Всегда был замотивирован. Потом у него был перерыв – после победного чемпионата России-2007. Плюс возникли проблемы со здоровьем, с головой. В один момент он потерял сознание и оказался в реанимации. Но его откачали, все нормально. Только пропускать удары было нельзя уже. Об этом знали только близкие. Поэтому отошел от бокса и начал работать.

Жизненная ситуация вынудила его перебраться в США. Сначала поехал туда один, в Питере остались жена и ребенок. Потом и они туда перебрались. Надо было зарабатывать, а что он лучше всего умел? Боксировать. Начал тренироваться и выступать. Думали, что со здоровьем уже все нормально, и он полностью восстановился, – приводит слова Гольцова блог «MMAрдобой» на сайте Sports.ru.

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