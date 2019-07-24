Усик выразил соболезнования близким Дадашева Украинский боксер Александр Усик выразил соболезнования родным и близким погибшего российского боксера Максима Дадашева.

«Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу как дальше жить. Как жить , без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса. Я разлечусь как одуван. Бокс для меня , как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал. Соболезнование близким, - написал Усик в своем Instagram.

Напомним, что во вторник Дадашев скончался из-за остановки сердца. Россиянин был доставлен в больницу после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Дадашеву была проведена операция, но через три дня 28-летний спортсмен умер.