Кадыров выразил соболезнования семье Дадашева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал последние события вокруг российского боксера Максима Дадашева.
20 июля он досрочно завершил поединок против пуэрториканца Субриэля Матиаса, после чего был отправлен в больницу с отеком мозга, где перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Накануне, 23 июля, Дадашев умер от остановки сердца.
«Выражаю соболезнования родным и близким боксера Максима Дадашева. К сожалению, спортивные травмы нередко приводят к трагическим последствиям», – написал Кадыров на своей странице в твиттере.
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