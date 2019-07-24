Кадыров выразил соболезнования семье Дадашева Спортсмен скончался в 28 лет.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал последние события вокруг российского боксера Максима Дадашева.

20 июля он досрочно завершил поединок против пуэрториканца Субриэля Матиаса, после чего был отправлен в больницу с отеком мозга, где перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Накануне, 23 июля, Дадашев умер от остановки сердца.

«Выражаю соболезнования родным и близким боксера Максима Дадашева. К сожалению, спортивные травмы нередко приводят к трагическим последствиям», – написал Кадыров на своей странице в твиттере.