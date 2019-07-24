Скончался российский боксер Артем Игнатьев. Ему было 36 лет

Сегодня, 24 июля, ушел из жизни череповецкий боксер Артем Игнатьев. О причинах случившегося не уточняется. Завтра, 25 июля, в Москве состоится прощание со спортсменом, которому было 36 лет.
«Федерация бокса России скорбит вместе с родными и близкими спортсмена», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФБР.
Игнатьев является мастером спорта России международного класса. В 2002 году он выигрывал бронзу на чемпионате страны.
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