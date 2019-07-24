Сергей Ковалев: Рефери должен был остановить бой Дадашева в 8-м раунде

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев высказался о поединке Максима Дадашева против пуэрториканца Субриэля Матиаса.
Напомним, бой был остановлен по требованию команды россиянина. Он получил отек мозга, а накануне, 23 июля, скончался в одной из американских клиник.
«Кроме Макса никто не чувствовал силу ударов и тем более его состояние. Считаю, что рефери должен здраво оценивать ситуацию на ринге и шансы боксера, который проиграл все раунды и у которого уже нет шанса на нокаут. Ведь все удары для доминиканца были не ощутимы, он был словно терминатором, которого Макс не мог остановить, тем более уж потрясти на протяжении всего боя.
Рефери должен был дать оценку этому и остановить бой уже после 8-го раунда, так как шансов на победу у Макса не было никаких», – Ковалев в своем Instagram.
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