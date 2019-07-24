Руслан Проводников: Дадашев? Сложно подобрать слова. Максим – настоящий воин

Бывший чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников высказался о поединке Максима Дадашева против пуэрториканца Субриэля Матиаса.
Напомним, бой был остановлен по требованию команды россиянина. Он получил отек мозга, а накануне, 23 июля, скончался в одной из американских клиник.
«Сложно подобрать слова. Это большое горе. Максим – настоящий воин. Бокс – это не игра, это опасный вид спорта, выходя в ринг, боксер готов ко всему и каждый бой может оказаться последним. Скорбим. Покойся с миром», – написал Проводников в своем Instagram.
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