Руслан Проводников: Дадашев? Сложно подобрать слова. Максим – настоящий воин Дадашеву было 28 лет.

Бывший чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников высказался о поединке Максима Дадашева против пуэрториканца Субриэля Матиаса.

Напомним, бой был остановлен по требованию команды россиянина. Он получил отек мозга, а накануне, 23 июля, скончался в одной из американских клиник.

«Сложно подобрать слова. Это большое горе. Максим – настоящий воин. Бокс – это не игра, это опасный вид спорта, выходя в ринг, боксер готов ко всему и каждый бой может оказаться последним. Скорбим. Покойся с миром», – написал Проводников в своем Instagram.