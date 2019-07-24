Гвоздик мечтает увидеть бой между Киркоровым и Леонтьевым - Советский спорт
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24 июля 2019 20:18БоксКоноплев Александр

Гвоздик мечтает увидеть бой между Киркоровым и Леонтьевым

Встреча Мейвезером и Макгрегором – это нормально, считает чемпион мира.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик не видит ничего плохого в повышении зрелищности его вида спорта. Украинец был бы не против поединка между звездами российской эстрады Филиппом Киркоровым и Валерием Леонтьевым.

– Мне, например, говорили, что бой Мейвезера и Макгрергора – это цирк и противоречит спорту. Все-таки, помимо спорта, бокс – это шоу-бизнес. Если бы мне завтра сказали, что Филипп Киркоров будет боксировать с Валерием Леонтьевым и просмотр стоит 200 долларов, я бы, скорее всего, заплатил, – сказал Гвоздик в интервью ютуб-каналу #ZeRingШоу.

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