Скорее всего, Дадашева похоронят в Санкт-Петербурге

Российский боксер Максим Дадашев будет похоронен на своей родине – в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Спортивной федерации бокса города на Неве.
– Его похоронят в Петербурге, когда это будет и на каком кладбище – я пока сказать не готов, для начала нужно, чтобы была запущена процедура перевозки тела покойного в Россию. Хотя еще ждем подтверждения – вдруг мама настоит, чтобы его похоронили в Дагестане, он там самое ранее детство провел, но это вряд ли. Пока основная вводная – похороны в Санкт-Петербурге. Всю помощь, которая от нас может потребоваться, мы, конечно же, окажем, – заявил представитель федерации в интервью ТАСС.
Дадашев скончался в больнице штата Мэриленд через три дня после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Россиянин был доставлен в больницу с отеком мозга и прооперирован, но усилий американских врачей не хватило.
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