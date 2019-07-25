Соперник Дадашева: Лети высоко, великий воин - Советский спорт
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25 июля 2019 11:26БоксЛипкин Антон

Соперник Дадашева: Лети высоко, великий воин

Российский боксер умер после боя с пуэрториканцем Матиасом.

Пуэрториканец Субриэль Матиас рассказал о том, как отреагировал на смерть своего соперника Максима Дадашева.

«Никто не готов умирать на пути к своим мечтам и целям, – приводит Boxing Scene слова 27-летнего боксера. – Мы просто выходим на ринг, думая о благополучии наших семей, и не размышляя о том, насколько это сложно. Лети высоко, великий воин. Только Бог знает причину всего. Ты навсегда сохранишь мое уважение».

Напомним, 19 июля Матиас победил Дадашева техническим нокаутом в 11-м раунде. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов. У Дадашева был обнаружен отек мозга, в результате чего ему была проведена трепанация черепа.

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