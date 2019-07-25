Дадашев перенес инсульт во время боя с Матиасом - Советский спорт
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25 июля 2019 17:22Бокс

Дадашев перенес инсульт во время боя с Матиасом

Российского боксера Максим Дадашев во время боя с Сабриэлем Матиасом перенес инсульт.

«Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что, когда вы задаётесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача он уже перенёс инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!!!» — говорится в записи, опубликованной в Instagram Дадашева.

Напомним, 19 июля Матиас победил Дадашева техническим нокаутом в 11-м раунде. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов. У Дадашева был обнаружен отек мозга, в результате чего ему была проведена трепанация черепа.

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Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином , воином по жизни ? Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенёс инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шёл вперёд и никогда не сдавался!!!

Публикация от Maxim MADMAX Dadashev (@dadashev__m)

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