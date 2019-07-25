«Я не хочу брать этот чек». Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым

- Его первые слова были: «Я не хочу брать этот чек». - Заявил пресс-аташе Матиаса Фернандо Гастамбиде в интервью NBC Sports.
Как отмечается, гонорар пуэрториканца за этот поединок составлял 75 000 долларов.
- Никто не хочет умирать на пути к своим цели и мечте. Мы выходим в ринг ради благополучия своих семей и не знаем, чем все это закончится. Лети высоко, великий воин. Я всегда буду тебя уважать, - приводит слова Матиаса NBC Sports.
Напомним, 19 июля Матиас победил Дадашева техническим нокаутом в 11-м раунде. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов.
Дадашев скончался в больнице штата Мэриленд через три дня после боя с пуэрториканцем. Россиянин был доставлен в больницу с отеком мозга и прооперирован, но усилий врачей не хватило.
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