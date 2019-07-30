Усик за дебютный бой в тяжелом весе получит 1,2 миллиона долларов - Советский спорт
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30 июля 2019 08:12Бокс

Усик за дебютный бой в тяжелом весе получит 1,2 миллиона долларов

Гонорар абсолютного чемпиона мира Александра Усика за выход в ринг против Карлоса Такама составит 1,2 миллиона долларов, сообщает Sport Arena.

Как отмечает издание, дебют Усика в супертяжелом дивизионе состоится 12 или 19 октября в Чикаго (США) на стадионе Wintrust Arena, которая вмещает 10 387 зрителей.

Напомним, что поединок Усик – Такам должен был пройти в мае, но был отменен из-за травмы украинца.

Ранее Усик был назначен обязательным претендентом на титульный бой в тяжелом весе. 1 июня американец мексиканского происхождения Энди Руис-младший сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа в Нью-Йорке и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Ожидается, что повторная встреча между этими бойцами состоится до конца года. Победитель должен будет встретиться с Усиком по линии WBO.

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