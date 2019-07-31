Вдова боксера Дадашева получит 100 тысяч долларов от промоутерской компании Промоутерская компания Top Rank перечислит $100 тыс. вдове погибшего боксера Максима Дадашева.

- Мы перечислим вдове Дадашева $100 тыс. Также наши боксеры будут делать свои пожертвования. Помимо этого, боксеры будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Дадашева, - цитирует ТАСС главу компании Боба Арума.

Ранее организация Bellator сообщила о том, что сделала пожертвование в фонд российского боксера Максима Дадашева, погибшего на прошлой неделе после боя в США.

Напомним, что 19 июля пуэрториканец Субриэль Матиас победил Дадашева техническим нокаутом в 11-м раунде. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов. У Дадашева был обнаружен отек мозга, в результате чего ему была проведена трепанация черепа.