Бетербиев – Гвоздик. Россиянин сразится с украинским чемпионом в Филадельфии

Руководитель компании Top Rank Боб Арум сообщил, что поединок Артура Бетербиева и Александра Гвоздика пройдет в Филадельфии. Об этом известный промоутер заявил ТАСС.
Ранее сообщалось, что россиянин сразится с украинцем 18 октября 2019 года.
Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF, а Гвоздик – обладателем титула по версии WBC.
На профессиональном ринге россиянин провел 14 боев и одержал 14 побед. В активе Гвоздика – 17 боев и 17 побед.
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