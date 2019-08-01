Бетербиев – Гвоздик. Россиянин сразится с украинским чемпионом в Филадельфии - Советский спорт
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01 августа 2019 09:15БоксГичунцев Артур

Бетербиев – Гвоздик. Россиянин сразится с украинским чемпионом в Филадельфии

Оба спортсмена не знают поражений.

Руководитель компании Top Rank Боб Арум сообщил, что поединок Артура Бетербиева и Александра Гвоздика пройдет в Филадельфии. Об этом известный промоутер заявил ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиянин сразится с украинцем 18 октября 2019 года.

Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF, а Гвоздик – обладателем титула по версии WBC.

На профессиональном ринге россиянин провел 14 боев и одержал 14 побед. В активе Гвоздика – 17 боев и 17 побед.

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