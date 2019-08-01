Дмитрий Кудряшов: Давно хотел попробовать себя в клетке - Советский спорт
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01 августа 2019 17:24БоксЛипкин Антон

Дмитрий Кудряшов: Давно хотел попробовать себя в клетке

Российский боксер выступит в октябре на турнире Fight Nights Global.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал о том, почему решил попробовать себя в смешанных единоборствах.

«Смешанные единоборства сейчас очень популярны в мире, сказать по правде, я давно хотел себя попробовать в клетке, – приводит Life.ru слова 33-летнего боксера. – Но сейчас мы говорим только о дебюте... Кто знает, вдруг мне не понравится».

Отметим, что Кудряшов дебютирует в ММА 12 октября на турнире Fight Nights Global в Москве. За карьеру профессионального боксера на его счету 23 победы при трех поражениях.

Свой предыдущий бой он провел 16 июня 2019 года в Екатеринбурге и потерпел поражение от Илунги Макабу из ДР Конго.

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