Тело погибшего боксера Дадашева доставлено в Россию Тело российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося от полученных травм после поединка, было доставлено в Россию.

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Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, тело спортсмена уже находится на территории страны и переправляется на его малую родину - в Санкт-Петербург.

Напомним, что 19 июля Дадашев в рамках боксерского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу нокаутом в 11-м раунде, потерпев первое поражение в профессиональной карьере. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов.

Дадашев скончался в больнице штата Мэриленд через три дня после боя с Матиасом. Россиянин был доставлен в больницу с отеком мозга и прооперирован, но усилий врачей не хватило.