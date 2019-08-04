Боксера Дадашева похоронили на Петергофском кладбище - Советский спорт
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04 августа 2019 13:30Бокс

Боксера Дадашева похоронили на Петергофском кладбище

Российский боксер Михаил Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе.

Как сообщает ТАСС, проститься со спортсменом пришли родные и близкие, руководство Федерации бокса Санкт-Петербурга, представители Федерации бокса России, ветераны, тренеры и спортсмены. Также присутствовали представители Республики Дагестан.

Напомним, что 19 июля Дадашев в рамках боксерского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу нокаутом в 11-м раунде, потерпев первое поражение в профессиональной карьере. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов.

Дадашев скончался в больнице штата Мэриленд через три дня после боя с Матиасом. Россиянин был доставлен в больницу с отеком мозга и прооперирован, но усилий врачей не хватило.

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