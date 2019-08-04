Боксера Дадашева похоронили на Петергофском кладбище

Как сообщает ТАСС, проститься со спортсменом пришли родные и близкие, руководство Федерации бокса Санкт-Петербурга, представители Федерации бокса России, ветераны, тренеры и спортсмены. Также присутствовали представители Республики Дагестан.
Напомним, что 19 июля Дадашев в рамках боксерского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу нокаутом в 11-м раунде, потерпев первое поражение в профессиональной карьере. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов.
Дадашев скончался в больнице штата Мэриленд через три дня после боя с Матиасом. Россиянин был доставлен в больницу с отеком мозга и прооперирован, но усилий врачей не хватило.
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