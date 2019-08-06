Усик проведет дебютный бой в тяжелой весовой категории 12 октября Украинский боксер Александр Усик дебютирует в тяжелой весовой категории 12 октября

По информации ESPN, дебютный бой Усика в новой весовой категории состоится 12 октября в Чикаго (США) на стадионе Wintrust Arena, а соперником украинца станет камерунский боксер Карлос Такам, поединок с которым должен был пройти 25 мая, прежде чем украинский спортсмен получил травму бицепса.

Ранее сообщалось, что гонорар Усика за выход на ринг против Такама составит 1,2 миллиона долларов.

Добавим, что украинец также является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису-младшему, который 1 июня сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа в Нью-Йорке и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

Ожидается, что повторная встреча между этими бойцами состоится до конца года. Победитель должен будет встретиться с Усиком по линии WBO.