Временный президент AIBA Мохамед Мустасан покинул свой пост 

Об этом он проинформировал в официальном письме исполком AIBA, заявив, что принял это решение по личным причинам.
Мустасан занял пост временного президента организации 29 марта 2019 года.
Вопрос, кто займет пост временного президента, на данный момент остается открытым.
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