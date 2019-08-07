Временный президент AIBA Мохамед Мустасан покинул свой пост  - Советский спорт
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07 августа 2019 12:28Бокс

Временный президент AIBA Мохамед Мустасан покинул свой пост 

Занимавший должность временного президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мохамед Мустасан заявил о своем намерении оставить должность.

Об этом он проинформировал в официальном письме исполком AIBA, заявив, что принял это решение по личным причинам.

Мустасан занял пост временного президента организации 29 марта 2019 года.

Вопрос, кто займет пост временного президента, на данный момент остается открытым.

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