Украинские боксеры пропустят чемпионат мира в России

Лидеры сборной Украины отказались от участия на чемпионате мира в Екатеринбурге.
– Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, – точно принимать участие в соревнованиях России не будут, – приводит «Интерфакс-Украина» слова руководителя пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.
Турнир пройдет с 7 по 15 сентября.
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