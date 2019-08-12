Украинские боксеры пропустят чемпионат мира в России - Советский спорт
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12 августа 2019 23:18БоксКоноплев Александр

Украинские боксеры пропустят чемпионат мира в России

Якобы решение приняли сами спортсмены.

Лидеры сборной Украины отказались от участия на чемпионате мира в Екатеринбурге.

– Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, – точно принимать участие в соревнованиях России не будут, – приводит «Интерфакс-Украина» слова руководителя пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

Турнир пройдет с 7 по 15 сентября.

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