Дмитрий Свищев: Украинские спортсмены устали от политических катаклизмов - Советский спорт
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13 августа 2019 14:58БоксЛипкин Антон

Дмитрий Свищев: Украинские спортсмены устали от политических катаклизмов

Украина не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу.

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал отказ Украины отправлять свою делегацию на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург.

«Все, а прежде всего украинские спортсмены, устали от всевозможных политических катаклизмов, – приводит RT слова Свищева. – Это уже не первый случай, когда их выступление на территории России находится под угрозой».

Напомним, ранее стало известно, что Украина не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира, но боксеры могут отправиться в Россию за свой счет.

Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

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