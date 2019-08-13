Николай Валуев: Добровольная поездка в Россию может поставить крест на карьере украинских боксеров Украинские боксеры могут поехать на чемпионат мира в Россию по желанию и за свой счет.

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о решении Украины не отправлять официальную делегацию на чемпионат мира в Екатеринбург, а предоставить боксерам возможность поехать в Россию по желанию и за свой счет.

«Определяющим фактором станет то, решатся ли украинские боксеры отправиться в Россию, – приводит RT слова Свищева. – Главное – не деньги и желание, а вопрос, что с ними будет дальше.

Добровольная поездка, как они говорят, в страну-агрессор может автоматически поставить крест на карьере атлета».

Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.