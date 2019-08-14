Григорий Дрозд: Ковалев находится в таком состоянии, когда он уже не станет лучше

- Такие поединки всегда опасны, потому что Сергей Ковалев находится в таком состоянии, когда он уже не станет лучше. Его пик прошел, но сейчас он еще держится на чемпионском уровне. Ярд — крепко сложенный боксер с хорошей скоростью и сильным ударом. Это примерно такой же расклад, как перед первым боем с Альваресом, который Ковалев проиграл.
Риски для Сергея известны. Но Ярд занимает высокое место в рейтинге, поэтому он обязан защищать против него пояс. Это в любом случае вызов, и приятно, что для домашнего боя Сергей выбрал не сбитого летчика, а хорошего молодого соперника с идеальным рекордом. Это будет хороший бой, и верю, что дома для Сергея все сложится хорошо и он сумеет победить, - передает слова Дрозда News.ru.
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