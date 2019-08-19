Мэйвезер прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить возможность реванша с Пакьяо Бывший чемпион мира Флойд Мэйвезер прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по своему возвращению на профессиональный ринг.

— Я хочу сказать спасибо, для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию. Я здесь для того, чтобы обсудить возможность реванша с Пакьяо, — цитирует Мэйвезера «Матч ТВ» со ссылкой на The Sun.

Напомним, что в своем последнем на данный момент поединке Флойд победил техническим нокаутом Конора Макгрегора.

С Мэнни Пакьяо Мэйвезер-младший 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе и выиграл единогласным решением судей.