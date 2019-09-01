Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира 31 августа в Лондоне состоялся бой между украинским боксером Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей: 119:108, 118:109, 118:109

Таким образом, Ломаченко защитил титулы по версиям WBA Super и WBO, а также завоевал пояс по версии WBC.

Добавим, что после этого поединка на счету Ломаченко стало 14 побед при одном поражении, для Кэмпбелла это поражение стало третьим в 23 поединках.