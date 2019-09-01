Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 сентября 2019 01:50Бокс

Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира

31 августа в Лондоне состоялся бой между украинским боксером Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей: 119:108, 118:109, 118:109

Таким образом, Ломаченко защитил титулы по версиям WBA Super и WBO, а также завоевал пояс по версии WBC.

Добавим, что после этого поединка на счету Ломаченко стало 14 побед при одном поражении, для Кэмпбелла это поражение стало третьим в 23 поединках.

Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Надаль обыграл Хена и вышел в четвертый круг US Open Медведев потролил зрителей после победы над Лопесом, публика его освистала Медведев показал зрителям средний палец в матче с Лопесом
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Надаль обыграл Хена и вышел в четвертый круг US Open Медведев потролил зрителей после победы над Лопесом, публика его освистала Медведев показал зрителям средний палец в матче с Лопесом
23 килограмма и 10 литров: каким теперь будет главный трофей молодежки МХЛ представила новый Кубок Харламова 30.08.2019 14:13 Хоккей Кузютина Елена
Россияне выступили на турнире UFC в Китае. Один из них неожиданно проиграл (видео) На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157 в Китае выступили бывших чемпиона организации М-1. Дамир Исмагулов одержал победу, а Хадис Ибрагимов потерпел неожиданное поражение. 31.08.2019 13:23 ММА Ващенко Сергей
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
«Старая синьора» дружит с Фортуной. «Ювентус» и «Наполи» выдали суперматч Неаполитанцы в Турине сумели отыграться с 0:3, но все равно проиграли из-за глупейшего автогола своего защитника. 01.09.2019 00:04 Футбол Мощенко Захар
Дамир Исмагулов: Порье опаснее Макгрегора Бывший чемпион M-1 Global в легком весе (70 кг) – о сопернике, Казахстане и Хабиб – Порье. 29.08.2019 14:16 ММА Усачев Владислав
Вера Звонарева: Не хотела бы жить в Нью-Йорке Перед вылетом в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США гостем нашей редакции стала Вера Звонарева. 23.08.2019 09:40 Теннис Волохов Юрий, Мысин Николай
Новости
01:50 Бокс Ломаченко победил Кэмпбелла и объединил три титула чемпиона мира
01:36 Футбол Карло Анчелотти: Мы можем конкурировать с «Ювентусом», но сегодня упустили возможность
01:14 Футбол Гонсало Игуаин: Мы потеряли контроль над игрой, поэтому «Наполи» удалось сравнять счет
01:01 Футбол «Галатасарай» официально объявил о переговорах по трансферу Фалькао
00:51 Футбол Паредес может перейти из «ПСЖ» в «Бетис»
00:32 Бокс Александр Поветкин: Я очень счастлив, хочу поздравить всю Россию
00:20 Бокс Поветкин победил Фьюри и завоевал пояс WBA International
23:55 Теннис Надаль обыграл Хена и вышел в четвертый круг US Open
23:43 Футбол «Ювентус» вырвал победу у «Наполи» благодаря автоголу Кулибали на 92-й минуте
23:07 Футбол «Риу Аве» одержал волевую победу над «Спортингом», трижды забив с пенальти
22:50 Футбол Алексей Миранчук получил мышечную травму
22:40 Футбол Льоренте прилетел в Италию для подписания контракта с «Наполи»
22:31 Футбол Нападающий «Ромы» Шик близок к переходу в «РБ Лейпциг»
21:59 Футбол Соперник «Краснодара» по Лиге Европы «Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом»
21:51 Футбол Юрген Клопп: Неделю за неделей парни создают свою собственную историю
21:45 Футбол Трент Александер-Арнольд: Надеюсь, что «Ливерпуль» сможет сохранить победный ритм
21:30 Футбол «Унион Берлин» переиграл «Боруссию» Д, одержав свою первую в истории победу в бундеслиге
21:21 Футбол «Ливерпуль» разгромил «Бернли» и вернулся на первое место в чемпионате Англии
20:56 Футбол «Милан» взял верх над «Брешиа», одержав первую победу в чемпионате
20:52 Футбол «Тамбов» в компенсированное время матча упустил победу над «Ахматом»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика