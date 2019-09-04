Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой

«Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже!», - написал Емельяненко в своем Instagram.
Соответствующий пост в соцсети оставил и Кокляев.
Напомним, что спор Кокляева и Емельяненко начался с того, что первый назвал второго «тупым качком», после чего спортсмены обменялись несколькими сообщениями, в результате которых оба согласились провести поединок ближайшей осенью.
Добавим, что Емельяненко одержал 28 побед в 36 поединках на турнирах по смешанным единоборствам. Для Кокляева этот бой станет дебютным.
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