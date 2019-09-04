Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 сентября 2019 14:30Бокс

Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой

Российский боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на бой по правилам бокса против 40-летнего экс-пауэрлифтера Михаила Кокляева.

«Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже!», - написал Емельяненко в своем Instagram.

Соответствующий пост в соцсети оставил и Кокляев.

Напомним, что спор Кокляева и Емельяненко начался с того, что первый назвал второго «тупым качком», после чего спортсмены обменялись несколькими сообщениями, в результате которых оба согласились провести поединок ближайшей осенью.

Добавим, что Емельяненко одержал 28 побед в 36 поединках на турнирах по смешанным единоборствам. Для Кокляева этот бой станет дебютным.

Россияне выступили на турнире UFC в Китае. Один из них неожиданно проиграл (видео) На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157 в Китае выступили бывших чемпиона организации М-1. Дамир Исмагулов одержал победу, а Хадис Ибрагимов потерпел неожиданное поражение. 31.08.2019 13:23 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой Дастин Порье: Хабиб будет стараться перевести бой в партер Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор должен заткнуться, он ничего не сделал в октагоне
Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай
Волнение помешало «Металлургу». Премьера Кудашова в СКА получилась удачной Центральным матч тура получился очень крутым. 02.09.2019 19:31 Хоккей Костяев Иван
Прядкин ответил за Сутормина и за «Газпром» В ответ на призывы СМИ, в том числе и нашего издания, премьер-лига возобновила практику послетуровых пресс-конференций с участием своего президента Сергея Прядкина. Правда, опять - не без странных предисловий. 02.09.2019 19:43 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Гендиректор «КАМАЗа»: Шюррле в Челнах – это круто Юрий Жирков – о бронзе Евро-2008: Раньше было больше хороших легионеров, из-за этого мы все росли Гендиректор «КАМАЗа»: Мы хотели «Спартак», у нас многие в Челнах болеют за красно-белых
«Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии «Советский спорт» о большом  боксерском вечере, который пройдет в Великобритании. 30.08.2019 22:12 Бокс Усачев Владислав
Квартальнов чаще всех руководит и побеждает. Всё о тренерах КХЛ Всего в матчах КХЛ за 11-летнюю историю лиги командами руководили 170 тренеров. Из которых 98 наставников провели 50 и более игр. «Советский спорт» представляет подробную статистику тренеров в КХЛ. 03.09.2019 09:00 Хоккей Жидков Владимир
Квартальнов и драфт. О чем говорил президент «Локомотива» перед сезоном Президент «Локомотива» ответил на вопросы журналистов. Мы собрали главное. 02.09.2019 20:23 Хоккей Костяев Иван
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
«Когда Чуди бросает, становится очень страшно» Авторы голов «Авангарда» Коди Фрэнсон и Максим Чудинов раскрыли секрет своих неотразимых бросков, а главные тренеры были куда сдержаннее в эмоциях. 01.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
14:48 Бокс Александр Емельяненко – о бое с Кокляевым: Все будет очень быстро, сделаю и пойду заниматься делами
14:30 Бокс Емельяненко и Кокляев подписали контракт на бой
14:19 Хоккей Дмитрий Яшкин: Скорости в КХЛ? Неплохо
14:09 Футбол «Марсель» подписал капитана «Нанта» после закрытия трансферного окна
14:07 Футбол Маркович вернулся в «Партизан», подписав с клубом трехлетний контракт
14:02 Теннис Стэн Вавринка: Медведев уже игрок топ-уровня
13:53 Футбол Гендиректор «КАМАЗа»: Шюррле в Челнах – это круто
13:46 Футбол Юрий Жирков – о бронзе Евро-2008: Раньше было больше хороших легионеров, из-за этого мы все росли
13:35 Футбол Гендиректор «КАМАЗа»: Мы хотели «Спартак», у нас многие в Челнах болеют за красно-белых
13:22 Футбол Диего Марадона: Я не получал и не отклонял предложения от аргентинских клубов
13:12 Теннис Даниил Медведев: Надеюсь, теперь мы со зрителями снова друзья
13:05 Хоккей Дмитрий Саюстов: От «Славься, «Сибирь»!» мурашки по коже
12:59 Баскетбол Евгений Валиев: Горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней
12:53 Хоккей Курт Фрейзер: Матч с «Салаватом Юлаевым» был самым долгим в моей карьере
12:46 Теннис Даниил Медведев: В некоторых геймах я вообще не бегал, чтобы отдохнула нога
12:30 Хоккей Михаил Григоренко: Результат пришел, когда нас с Капризовым поставили в одно звено? Это закономерно
12:24 Теннис Уильямс выиграла свой 100-й матч на US Open
12:13 Хоккей Владимир Ткачев: Секачу нравится Москва, хотя раньше он ее не любил
12:09 Хоккей Иржи Секач: Мне было нетрудно привыкнуть к системе ЦСКА
12:03 Теннис Роджер Федерер: Будут ли еще шансы выиграть «Большой шлем»? У меня нет кристального шара
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика