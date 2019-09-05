Александр Усик: Съездил бы к инопланетянам на пару дней Украинец готовится к дебюту в тяжелом весе.

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Украинский боксер Александр Усик рассказал о своих мечтах.

«О многих вещах, каких-то космических. Мечтаю, чтобы все оружие мира пропало, чтобы люди начали задумываться о своих поступках и исправлять их.

Утром еду и думаю: «Вот бы сейчас инопланетяне спустились и забрали меня к себе хотя бы на пару дней. Я бы съездил к ним, посмотрел, как они живут».

Напомним, 32-летний Усик готовится к бою с голландцем Тайроном Спонгом, который состоится 12 октября в Чикаго. Этот бой станет для украинца дебютным в тяжелом весе.

Добавим, что Усик выиграл все 16 своих поединков. Ранее он выступал в первом тяжелом весе и был абсолютным чемпионом мира в этой весовой категории.