Лебедев готов вернуться на ринг ради боя с Макабу

Российский боксер Денис Лебедев, завершивший карьеру в июле 2019 года, может провести бой против конголезца Илунги Макабу. Ранее африканец победил Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина.
– Есть мысли о том, чтобы вернуться в ринг. Лебедев посмотрел последние два боя Макабу, и появились мысли о том, чтобы выйти на поединок с ним и остановить его победную серию над боксерами из России, – сказал менеджер Лебедева Вадим Корнилов в интервью ТАСС.
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий «Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард» «Северсталь» сенсационно обыграла омичей со счетом 5:1. 06.09.2019 23:50 Хоккей Кузютина Елена Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Укротитель «Зубастика». Дмитрию Парфенову – 45 лет Обозреватель «Советского спорта» вспоминает карьеру четырехкратного чемпиона России. 11.09.2019 11:00 Футбол Федоровский Александр Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля