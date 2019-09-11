Лебедев готов вернуться на ринг ради боя с Макабу Африканец проиграл всего два боя.

Российский боксер Денис Лебедев, завершивший карьеру в июле 2019 года, может провести бой против конголезца Илунги Макабу. Ранее африканец победил Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина.

– Есть мысли о том, чтобы вернуться в ринг. Лебедев посмотрел последние два боя Макабу, и появились мысли о том, чтобы выйти на поединок с ним и остановить его победную серию над боксерами из России, – сказал менеджер Лебедева Вадим Корнилов в интервью ТАСС.