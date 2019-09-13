Ковалев и Альварес договорились о поединке 2 ноября в США

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, официально о поединке будет объявлено в ближайшее время.
- Команды договорились о проведении боя 2 ноября в США. В ближайшее время о поединке должно быть объявлено официально, - сказал собеседник агентства.
Добавим, что в послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе 29-летнего Альвареса52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи.
Напомним, что 24 августа в поединке за титул по версии WBO в полутяжелом весе 36-летний россиянин одержал победу над британцем нокаутом в 11-м раунде.
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