Мэйвезер сообщил о скором реванше против Пакьяо (видео) Первый бой состоялся в 2015 году и завершился победой американца по решению судей.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер заявил, что в ноябре этого года сразится против филиппинца Мэнни Пакьяо. Ожидается, что их встреча пройдет в Токио.

В последний раз 42-летний Мэйвезер выходил на ринг в 2017 году. Тогда он победил бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, а Пакьяо этим летом одержал победу над американцем Китом Турманом.