Мэйвезер сообщил о скором реванше против Пакьяо (видео)

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер заявил, что в ноябре этого года сразится против филиппинца Мэнни Пакьяо. Ожидается, что их встреча пройдет в Токио.
В последний раз 42-летний Мэйвезер выходил на ринг в 2017 году. Тогда он победил бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, а Пакьяо этим летом одержал победу над американцем Китом Турманом.
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