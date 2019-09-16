Дмитрий Кудряшов – о поединке с Альваресом: Многое зависит от того, в какой форме подойдет Ковалев Поединок состоится 2 ноября и пройдет в Лас-Вегасе (США).

Бывший обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов высказался о грядущем поединке россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.

«Наверное, дата боя не совсем подходящая, потому что Сергей только что отбоксировал, и сейчас ему тут же нужно начинать второй лагерь. Многое зависит от того, в какой форме подойдет Ковалев к предстоящему поединку за такие сжатые сроки. А так Сергей габаритный, у него хороший стиль. Честно, если бы не было иных условий, то мне бы Ковалев казался явным фаворитом», – цитирует Кудряшова «РИА Новости».

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. В активе 29-летнего Альвареса – 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи.

Напомним, что 24 августа в поединке за титул по версии WBO в полутяжелом весе 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом.