Сергей Кузьмин: В поединке с Хантером недорабатывал в повторных атаках

Российский боксер Сергей Кузьмин назвал причины поражения от американца Майкла Хантера, которое стало первым в его профессиональной карьере.
«Я недавно пересмотрел свой поединок и заметил, что недорабатывал в повторных атаках, – приводит News.ru слова 32-летнего российского боксера. – Вроде дистанцию сокращал, по ходу боя постоянно прессинговал, но нужны были повторные атаки, а их не хватало. Это и сыграло ключевую роль. Плюс соперник – топовый хороший боксер. Надо отдать должное Майклу Хантеру».
Отметим, что бой между Кузьминым и Хантером состоялся в 13 сентября в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
В пятом раунде Кузьмин после атаки американца оказался в нокдауне, но сумел довести бой до конца. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Хантеру со счетом 117:110.
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