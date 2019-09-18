Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в декабре Бывший чемпион мира Мурат Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в начале декабря.

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«Мурат проведет бой в начале декабря в США, вопрос решен. В октябре он отправится в США на подготовку», - цитирует ТАСС представителя команды российского боксера.

Напомним, что дебютный поединок Гассиева в супертяжелом весе должен был состояться 27 июля в Арлингтоне (США), однако позже бой россиянина против американца Джоуи Давейко отменен из-за травмы российского боксера.