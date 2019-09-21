Гаджимагомедов – чемпион мира в категории до 91 кг Третье золото сборной России.

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Россиянин Муслим Гаджимагомедов выиграл золото чемпионата мира в весовой категории до 91 кг.

В финале он победил эквадорца Хулио Кастильо – 5:0.

Это третья золотая медаль сборной России. Ранее победы отпраздновали Андрей Замковой (категория до 69 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг).

Напомним, что турнир проходит в Екатеринбурге.