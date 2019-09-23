Главный тренер сборной России: Пожалуй, мы добились максимума

Россияне заняли второе место в общем зачете турнира, завоевав три золотые и одну бронзовую медали.
– Пожалуй, мы добились максимума – лучше уже не могли. Все сборные привезли в Екатеринбург сильнейшие составы, плюс жеребьевка для нас была тяжелой – в четвертьфиналах мы боксировали с кубинцами. Но ребята выдержали все и выступили очень достойно. Впереди Олимпиада, будем потихоньку готовиться к поездке в Токио, – цитируют Фархутдинова «Известия».
Игнорировать генеральную олимпийскую репетицию – преступно. Виталий Славин – о Кубке мира После того как НХЛ и профсоюз игроков продлили трудовое коллективное соглашение до 2022 года, для проведения очередного Кубка мира не осталось никаких препятствий. 19.09.2019 17:00 Хоккей Славин Виталий Виктор Гончаренко: Чалову попали по носу? Это не то, что у Сигурдссона было После домашней победы (3:2) над «Краснодаром» в поединке 10-го тура чемпионата РПЛ на вопросы журналистов ответил главный тренер ЦСКА. 22.09.2019 22:45 Футбол Мощенко Захар Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда С четверга по воскресенье пройдут три международных турнира. Самое интересное в них - «взрослый» дебют в Братиславе 15-летней россиянки Александры Трусовой. 19.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев 40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных через цифры и статистику. 22.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уик-энд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» – 4:3. 22.09.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий