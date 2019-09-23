Главный тренер сборной России: Пожалуй, мы добились максимума - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 сентября 2019 00:27БоксКоноплев Александр

Главный тренер сборной России: Пожалуй, мы добились максимума

Главный тренер сборной России про боксу Виктор Фархутдинов считает, что команда показала свой максимум на домашнем чемпионате мира-2019.

Россияне заняли второе место в общем зачете турнира, завоевав три золотые и одну бронзовую медали.

– Пожалуй, мы добились максимума – лучше уже не могли. Все сборные привезли в Екатеринбург сильнейшие составы, плюс жеребьевка для нас была тяжелой – в четвертьфиналах мы боксировали с кубинцами. Но ребята выдержали все и выступили очень достойно. Впереди Олимпиада, будем потихоньку готовиться к поездке в Токио, – цитируют Фархутдинова «Известия».

Игнорировать генеральную олимпийскую репетицию – преступно. Виталий Славин – о Кубке мира После того как НХЛ и профсоюз игроков продлили трудовое коллективное соглашение до 2022 года, для проведения очередного Кубка мира не осталось никаких препятствий. 19.09.2019 17:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Александр Медведев: Хоккейная дипломатия работает, американцы не приезжали на Кубок мира с 2014 года НХЛ намерена провести Кубок мира вместо Матча звезд-2021 Рене Фазель: Я удивлен отменой Кубка мира
Виктор Гончаренко: Чалову попали по носу? Это не то, что у Сигурдссона было После домашней победы (3:2) над «Краснодаром» в поединке 10-го тура чемпионата РПЛ на вопросы журналистов ответил главный тренер ЦСКА. 22.09.2019 22:45 Футбол Мощенко Захар
Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4x100 метров на чемпионате мира Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер
Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда С четверга по воскресенье пройдут три международных турнира. Самое интересное в них - «взрослый» дебют в Братиславе 15-летней россиянки Александры Трусовой. 19.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных через цифры и статистику. 22.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уик-энд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» – 4:3. 22.09.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий
Новости
00:36 Тяжелая атлетика Китаянка установила три мировых рекорда
00:27 Бокс Главный тренер сборной России: Пожалуй, мы добились максимума
23:58 Футбол «Лион» уступил «ПСЖ»
23:51 Футбол «Севилья» проиграла «Реалу». «Атлетик» остался на первом месте
23:40 Футбол Александр Мостовой: Вопросы к Кононову появились давно
23:30 Футбол Гвардиола будет жить отдельно от жены
22:58 Футбол СМИ: Галактионов может возглавить «Динамо»
22:52 Футбол Сергей Матвеев: Вторым таймом очень довольны
22:19 Олимпиада Скончался двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Кизимов
22:17 Футбол Никола Влашич: Это был идеальный первый тайм
22:15 Футбол Мурад Мусаев: Вся страна видела, что на Берге был пенальти
22:08 Футбол «Лудогорец» победил в матче чемпионата Болгарии
21:51 Олимпиада Глава ИНАДО считает, что нужно отстранить всех российских спортсменов
21:46 Футбол Виктор Гончаренко: Победа над сильным соперником после 1:5 закаляет характер
21:33 Теннис Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
21:28 Футбол «Атлетик» вышел в лидеры чемпионата Испании
21:09 Футбол «Фиорентина» упустила победу в матче с «Аталантой»
20:58 Футбол ЦСКА дома победил «Краснодар» и поднялся на второе место
20:27 Футбол ЦСКА – «Краснодар». Берг оформил дубль (видео)
20:25 Футбол «Арсенал» в меньшинстве обыграл «Астон Виллу»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика