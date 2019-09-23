Главный тренер сборной России: Пожалуй, мы добились максимума Главный тренер сборной России про боксу Виктор Фархутдинов считает, что команда показала свой максимум на домашнем чемпионате мира-2019.

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Россияне заняли второе место в общем зачете турнира, завоевав три золотые и одну бронзовую медали.

– Пожалуй, мы добились максимума – лучше уже не могли. Все сборные привезли в Екатеринбург сильнейшие составы, плюс жеребьевка для нас была тяжелой – в четвертьфиналах мы боксировали с кубинцами. Но ребята выдержали все и выступили очень достойно. Впереди Олимпиада, будем потихоньку готовиться к поездке в Токио, – цитируют Фархутдинова «Известия».