Сборная Украины не выступит на чемпионате мира в России Турнир пройдет с 3 по 13 октября 2019 года.

Загрузка... Федерация бокса России сообщила об отказе сборной Украины от выступления на женском чемпионате мира в Улан-Удэ. «Поступило официальное письмо о том, что сборная Украины не приедет на чемпионат мира», – цитирует ТАСС пресс-службу федерации бокса. Напомним, что украинским спортсменам рекомендовано воздержаться от выступлений на территории России.