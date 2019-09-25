Российские боксеры устроили дебош в отеле Екатеринбурга - Советский спорт
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25 сентября 2019 14:00БоксЛипкин Антон

Российские боксеры устроили дебош в отеле Екатеринбурга

Для разрешения конфликта пришлось вызывать сотрудников Росгвардии.

Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге, где проходил чемпионат мира, сообщает телеграм-канал Baza.

В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России устроили вечеринку в караоке, где завязалась драка. Собравшихся пришлось разнимать бойцам Росгвардии, которые приехали в отель по вызову.

Самыми активными участниками боксерской вечеринки стали Владислав Носовец из Федерации бокса Татарстана и тренер сборной Дагестана Шамиль Пирнаев.

Все закончилось мирно: наиболее пьяных боксеров удалось совместными усилиями затолкать в их номера. Остальные разошлись сами.

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