Российские боксеры устроили дебош в отеле Екатеринбурга

Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле «Хайят» в Екатеринбурге, где проходил чемпионат мира, сообщает телеграм-канал Baza.
В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России устроили вечеринку в караоке, где завязалась драка. Собравшихся пришлось разнимать бойцам Росгвардии, которые приехали в отель по вызову.
Самыми активными участниками боксерской вечеринки стали Владислав Носовец из Федерации бокса Татарстана и тренер сборной Дагестана Шамиль Пирнаев.
Все закончилось мирно: наиболее пьяных боксеров удалось совместными усилиями затолкать в их номера. Остальные разошлись сами.
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