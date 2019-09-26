Бивол проведет бой 12 октября. Его соперник – Ленин Кастильо Чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол 12 октября встретится с Чикаго с доминиканцем Ленином Кастильо.

Загрузка...

Для россиянина это будет восьмая защита титула.

– Моим соперником на ринге выбран Ленин Кастильо – доминиканский боксер, имеющий около 20 профессиональных боев. Я считаю Кастильо достойным и сильным соперником, который обладает высокой и точной техникой боя. В прошлом году он провел поединок против американского боксера Маркуса Брауна. Это был зрелищный бой, я с нетерпением жду нашего, – приводит слова Бивола ТАСС.

Бивол выиграл все 16 боев на профессиональном ринге. Кастильо потерпел два поражения в 20 поединках.