Дебют Кудряшова в ММА отложен из-за травмы носа - Советский спорт
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30 сентября 2019 19:37Бокс

Дебют Кудряшова в ММА отложен из-за травмы носа

Ранее дебютный бой россиянина был запланировал на 12 октября в Москве.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов получил перелом носа.

Таким образом, дебютный поединок спортсмена по правилам смешанных единоборств, который планировался на турнире Fight Nights в Москве 12 октября против Артура Горлова будет перенесен.

«Дебютный поединок Кудряшова в ММА должен был пройти 12 октября в Москве. Бой не состоится из-за травмы Дмитрия. Тем не менее спортсмен планирует провести бой не позднее конца года», — сговорится в сообщении промоутерской компании «Мир бокса».

В профессиональной карьере Кудряшов провел 26 боев, одержал 23 победы и потерпел три поражения.

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