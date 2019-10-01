Раджаб Бутаев и Александр Беспутин разыграют вакантный титул WBA Российские боксеры полусреднего веса (до 66,7 кг) Раджаб Бутаев и Александр Беспутин разыграют вакантный титул WBA.

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Бой уже был санкционирован и изначально должен был состояться 18 октября, хотя официально об это не было объявлено. В итоге он был перенесен на 30 ноября.

Но при этом Бутаев и Беспутин являются обязательными претендентами, и потерять этот статус они могут только в случае собственного отказа. Об этом сообщил менеджер Бутаева Вадим Корнилов.

Оба россиянина не имеют поражений. На счету Беспутина 13 побед (9 досрочно). В активе Бутаева 12 побед (9 досрочно).

Добавим, что ранее титулом WBA владел Мэнни Пакьяо, которому после победы над Китом Турманом вручили титул WBA Super.