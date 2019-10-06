Исмаил Силлах: После нокдауна и рассечения подумал, что Деревянченко хана Украинский боксер Исмаил Силлах заявил, что в поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергея Деревянченко справедливой была бы ничья.

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Итогом встречи стала победа GGG единогласным решением судей: 114-113 и 115-112 (дважды).

— Деревянченко дал настоящее противостояние Головкину. Результат мы обсуждать не будем — что есть, то есть. Гена сам сказал, что для него это был один из самых сложных боев. Думаю, Сергей достоин реванша. Не знаю, какая у Геннадия была подготовка. Но Деревянченко был очень хорош. Думаю, это он сделал бой. Говорят, стили делают поединки, и его стиль сделал этот поединок. Думаю, что можно было дать ничью. Очень близкий бой.

После нокдауна и рассечения я подумал, что все, хана, и Серега не дотянет до конца. Сечка закрывала глаз как раз под левый боковой Геннадия, а левый боковой у Гены тушит всех. Я думал, что сейчас Геннадий «насует» ему, но нет, — поделился с журналистом «Советского спорта» Владиславом Усачевым Силлах.