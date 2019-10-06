Головкин согласился дать реванш Деревянченко Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал победу в поединке за титул IBF в легком весе с украинцем Сергеем Деревянченко.

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- Физически я чувствую себя хорошо. Я чувствую, что сегодня у меня был не самый удачный день. Но я получил большой опыт. Теперь знаю, что мне надо.

Нокдаун? Да, я слегка потерял фокус из-за него. Это был не легкий бой. Респект Сергею. Он проявил настоящее мужество. Лучший бой, чистый и без грязи.

Готов ли я дать ему реванш? Конечно, если это будет большой бой для DAZN и фанатов, то я готов, - цитирует Головкина Vesti.kz.

Напомним, что Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей - 114-113, 115-112, 115-112.