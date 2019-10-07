Шварценеггер пожелал удачи Емельяненко и Кокляеву Известный культурист, актер и политик Арнольд Шварценеггер ждет интересного поединка между бойцом Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.

– К сожалению, я не так много знаю об этой битве и способностях и качествах соперников. Любой из них способен победить, в том числе тяжелоатлет. Я хотел бы пожелать им удачи, и надеюсь, что этот бой станет хорошим развлечением для всех нас, – сказал Шварценеггер.