12 октября Усик встретится с Уизерспуном Спонгу нашли замену.

Авторитетный портал Boxing Scene узнал соперника Александра Усика по первому бою в тяжелой весовой категории.

По данным источника, в ближайшую субботу украинец встретится с американцем Чаззом Уизерспуном.

Ранее анонсировалось, что Усик будет биться с голландцем Тайроном Спонгом, однако 8 октября в его допинг-пробах обнаружили запрещенный препарат кломифен.

Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO Усик – Уизерспун пройдет 12 октября в Чикаго.

На счету 32-летнего уроженца Симферополя 16 побед в 16 поединках на профессиональном ринге. Усик – олимпийский чемпион 2012 года.

38-летний Уизерспун потерпел три поражения в 40 боях.