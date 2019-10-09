«Он не выиграет ни одного раунда». Усик вызвал на бой Уайлдера Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик вызвал на бой чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера.

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«Сегодня я вызываю на бой Деонтея Уайлдера. Я готов драться с Уайлдером в его родном городе. Он не выиграет ни одного раунда. Я лучший тяжеловес в мире», - цитирует слова Усика в своем Instagram Boxing Hype.

Напомним, что голландец Тайрон Спонг, который должен был стать соперником украинского боксера Усика в дебютном поединке украинца в тяжелом весе, провалил допинг-тест.

Ранее сообщалось, что свой первый бой в новом дивизионе Усик проведет против Карлоса Такама, однако, камерунец получил травму и снялся с боя.

Отметим, что украинец также является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису-младшему.