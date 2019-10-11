Мэйвезер готов провести реванш с Пакьяо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 октября 2019 13:37БоксГичунцев Артур

Мэйвезер готов провести реванш с Пакьяо

Первый поединок состоялся в мае 2015 года и завершился победой американца по решению судей.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер рассматривает вариант с организацией еще одного поединка против филиппинца Мэнни Пакьяо. Об этом заявил промоутер Джей Лау.

«Флойд приезжал в Гонконг. Мы обсуждали вариант, при котором он сможет подраться здесь. Конечно, это будет выставочный поединок. Но, судя по его планам, он сосредоточен на реванше с Пакьяо», – приводит слова Лау The Sun.

В последний раз 42-летний Мэйвезер выходил на ринг в 2017 году. Тогда он победил бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, а Пакьяо этим летом одержал победу над американцем Китом Турманом.

Проворов набрал два очка. Наконец-то он играет как элитный защитник «Советский спорт» рассказывает о битве Ивана Проворова и Никиты Гусева. 10.10.2019 08:46 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Абрамов забросил первую шайбу в НХЛ (видео) Кучеров стал второй звездой дня в НХЛ Четыре очка Кучерова обеспечили «Тампе-Бэй» победу над «Торонто»
Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Циципас выбил Джоковича и вышел на Медведева Медведев победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае Рублев проиграл Звереву в третьем круге в Шанхае
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
13:48 Футбол Еременко и Мамаев тренировались в общей группе
13:41 Футбол Щенников приступил к тренировкам в общей группе
13:37 Бокс Мэйвезер готов провести реванш с Пакьяо
13:34 Футбол Люк де Йонг: После гола Северной Ирландии мы загружали мяч в чужую штрафную, поэтому меня выпустили
13:20 Формула-1 Штайнер заплатит штраф за то, что назвал судью тупым идиотом
13:20 Футбол Гилерме – после игры с Шотландией: Такие матчи запоминаются на всю жизнь
13:11 Формула-1 Даниил Квят: Завтра все смоет, и никто не знает, что будет, когда мы вернемся на трассу
13:00 Баскетбол Антон Понкрашов: «Барселона» в Питере – когда такое было?
12:57 Футбол Актер Ефремов: Будет круто, если сборная России обыграет Бельгию
12:56 Баскетбол Жоан Пласа: Если будем думать только о Миротиче, ничего хорошего не выйдет
12:47 Баскетбол Энтони Гилл: Мы должны не уступить «Басконии» в «физике»
12:43 Баскетбол Римас Куртинайтис: У «Химок» будут хорошие шансы, если поставим «Басконию» в позиционную игру
12:43 Футбол Борис Игнатьев: Сборной России не хватало индивидуальных качеств
12:37 Формула-1 Штайнер вызван к стюардам за то, что на Гран-при России назвал судей идиотом
12:26 ММА Емельяненко – про Исмаилова: Он слабый боец. Он понимает, что проиграет
12:17 Хоккей Абрамов забросил первую шайбу в НХЛ (видео)
12:13 Футбол «Краснодар» поздравил Комличенко с дебютом за сборную России
12:06 Хоккей Вячеслав Буцаев: Создали достаточно моментов, чтобы не доводить до овертайма
12:01 Хоккей Курт Фрейзер: Две подряд победы «Куньлуня» очень важны для сплочения команды
11:52 Олимпиада Александр Карелин: Мы сами даем поводы, чтобы волки нападали на нас так аргументированно
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика