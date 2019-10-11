Мэйвезер готов провести реванш с Пакьяо Первый поединок состоялся в мае 2015 года и завершился победой американца по решению судей.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер рассматривает вариант с организацией еще одного поединка против филиппинца Мэнни Пакьяо. Об этом заявил промоутер Джей Лау.

«Флойд приезжал в Гонконг. Мы обсуждали вариант, при котором он сможет подраться здесь. Конечно, это будет выставочный поединок. Но, судя по его планам, он сосредоточен на реванше с Пакьяо», – приводит слова Лау The Sun.

В последний раз 42-летний Мэйвезер выходил на ринг в 2017 году. Тогда он победил бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, а Пакьяо этим летом одержал победу над американцем Китом Турманом.