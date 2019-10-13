Усик выиграл дебютный бой в тяжелом весе, победив американца Уизерспуна

Бой завершился после окончания 7-го раунда, когда команда Уизерспуна приняла решение отказаться от продолжения поединка.
После этой победы в активе 32-летнего Усика стало 17 побед (из них 13 нокаутом) на профессиональном ринге. Для 38-летнего Уизерспуна это поражение стало четвертым в карьере при 38 победах (29 нокаутом).
Напомним, что Усик должен был дебютировать в новом дивизионе 5 мая в поединке против Карлоса Такама, однако, камерунец получил травму и снялся с боя. Позднее было объявлено, что Усик проведет поединок против Тайрона Спонга, но голландец накануне боя провалил допинг-тест.
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