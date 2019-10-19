Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно Бетербиев победил Гвоздика и завоевал чемпионский пояс по версии WBC.

Российский боксер Артур Бетербиев прокомментировал победу над украинцем Александром Гвоздиком в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.

«Это был самый важный бой в моей карьере, – сказал 34-летний Бетербиев. – Я проделал большую работу, чтобы подготовиться к этому бою. Возможно, это бой всей моей жизни. Я просто счастлив. Спасибо всем большое.

Что стало ключом к победе? Думаю, лучше спросить моего тренера. У меня было два-три тренера, и мы упорно работали в зале. Перед нами была цель.

С кем буду драться теперь? Бивол? Ковалев? Канело? С любым, мне все равно. Я думаю о титулах, а не о соперниках. Теперь у меня есть второй пояс, и это добавляет мотивации».

Напомним, Бетербиев владел чемпионским поясом по версии IBF, а теперь завоевал пояс WBC. Победа над Гвоздиком стала для него 15-й в 15 поединках на профессиональном ринге.