Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно

Российский боксер Артур Бетербиев прокомментировал победу над украинцем Александром Гвоздиком в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
«Это был самый важный бой в моей карьере, – сказал 34-летний Бетербиев. – Я проделал большую работу, чтобы подготовиться к этому бою. Возможно, это бой всей моей жизни. Я просто счастлив. Спасибо всем большое.
Что стало ключом к победе? Думаю, лучше спросить моего тренера. У меня было два-три тренера, и мы упорно работали в зале. Перед нами была цель.
С кем буду драться теперь? Бивол? Ковалев? Канело? С любым, мне все равно. Я думаю о титулах, а не о соперниках. Теперь у меня есть второй пояс, и это добавляет мотивации».
Напомним, Бетербиев владел чемпионским поясом по версии IBF, а теперь завоевал пояс WBC. Победа над Гвоздиком стала для него 15-й в 15 поединках на профессиональном ринге.
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