Артур Бетербиев: Гвоздик вел на записках судей? Я не удивлен, но мне нет до них дела Чемпион WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев прокомментировал судейские карточки на момент остановки поединка против бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика.

- Гвоздик вел на записках судей? Я не удивлен, но мне нет дела до судей, - цитирует Бетербиева ESPN.

Напомним, что Гвоздик вел на карточках двух из трех судей (87-84, 86-85, 83:87) на момент остановки боя в десятом раунде.

Бетербиев до этого боя владевший чемпионским поясом по версии IBF, завоевал чемпионский пояс по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав Гвоздика. Победа над украинским боксером стала для него 15-й в 15 поединках на профессиональном ринге.