Кличко устроил выпад на журналиста во время беседы с жителями Киева (видео) Он занял свою должность в 2014 году.

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Мэр Киева Виталий Кличко стал участником скандала, который произошел во время встречи с жителями Соломенского района. Об этом сообщается на сайте проекта «Стоп коррупции» в Facebook.

Согласно источнику, экс-чемпион мира по боксу был недоволен вопросом журналиста о незаконной застройке. Спортсмен выхватил у него телефон и был в ярости.

На профессиональном ринге Виталий Кличко провел 47 боев, одержав 45 побед. 17 декабря 2013 года он завершил карьеру.