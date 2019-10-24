Кличко устроил выпад на журналиста во время беседы с жителями Киева (видео)

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.26.03.2019 16:30БиатлонВолохов Юрий
Как НХЛ сражается за будущего зрителяЛюбой процветающий бизнес да еще со столетней историей, как НХЛ, никогда не живет одним днем.23.10.2019 13:00ХоккейСлавин Виталий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется.03.09.2019 22:15БиатлонМысин Николай
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.11.06.2019 21:30БиатлонВолохов Юрий
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Александр Заваров: В Москве «Локо» надо сыграть с «Юве» первым номеромБывший полузащитник «Ювентуса» и вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР поделился впечатлениями от матча «Локомотива» в Турине.23.10.2019 16:00ФутболАвгустин Александр
Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в ШанхаеДаниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера.13.10.2019 15:00ТеннисМысин Николай
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодецБывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика.19.10.2019 17:56БоксУсачев Владислав
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рожденияАдриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил.20.10.2019 19:30ТеннисМысин Николай